Houthi fermano attacchi missili su Riad

Le milizie Houthi in Yemen hanno annunciato che sospenderanno gli attacchi missilistici e con droni contro Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e i loro alleati in Yemen. Lo ha dichiarato in un comunicato Mohammed Ali Al Houthi, a capo del Comitato Rivoluzionario Supremo degli Houthi, secondo quanto riportato il network saudita Al Arabiya. La decisione è stata presa su richiesta delle Nazioni Unite e dopo che la Coalizione Araba ha annunciato la sospensione dell'offensiva militare a Hodeidah.