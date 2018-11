Airbnb si ritira da colonie, ira Israele

(ANSA) - TEL AVIV, 19 NOV - Ha destato stupore e collera in Israele la decisione di Airbnb di cancellare gli annunci delle case in affitto da israeliani residenti nei Territori.

L'annuncio, scrive Haaretz, è giunto dal sito di Airbnb: "Abbiamo deciso - era scritto - di cancellare le offerte che giungono da insediamenti nella Cisgiordania occupata, che si trova al centro della disputa fra israeliani e palestinesi". Il ministro israeliano del turismo Yariv Levin minaccia ritorsioni.

Nel suo comunicato, Airbnb ammette che ci sono "opinioni discordi". "In passato - aggiunge - abbiamo detto che avremmo agito in quella zona solo nei limiti della legge. Lo abbiamo fatto perché crediamo che viaggi che mettano in contatto persone abbiano un valore considerevole e noi vogliamo portare persone assieme". Il ministro per gli affari strategici Gilad Erdan ha rilevato che "conflitti nazionali esistono in tutto il mondo.

Ora Airbnb deve spiegare perchè abbia scelto una posizione razzista nei confronti di alcuni cittadini israeliani".