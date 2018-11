India: 33 le vittime del ciclone Gaja

(ANSA) - NEW DELHI, 18 NOV - E' salito a 33 il numero delle vittime provocate in India dal ciclone Gaja, che ha colpito le zone costiere dello Stato del Tamil Nadu venerdì scorso.

Venti e allagamenti provocati dalle forti piogge hanno causato ingenti danni alle case e alle strade e hanno costretto a evacuare nei giorni scorsi 82 mila persone, che da due giorni hanno trovato rifugio in circa 400 campi di soccorso.