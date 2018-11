Khashoggi: cerimonia in moschea Istanbul

Una cerimonia funebre per commemorare Jamal Khashoggi è in corso nella moschea storica di Fatih a Istanbul. A organizzarla è l'Associazione degli Amici di Jamal Khashoggi, creata dopo il suo omicidio i 2 ottobre scorso nel consolato saudita di Istanbul da alcuni colleghi del reporter. La cerimonia consiste in una preghiera e in interventi in memoria del cronista, di cui non è mai stato ritrovato il corpo. Ieri, la procura generale di Riad ha sostenuto che i resti sarebbero stati portati fuori dalla sede diplomatica e consegnati a un agente turco.

"Certamente non è l'unico dovere che abbiamo nei suoi confronti. Continueremo a testimoniare davanti a tutti quello che lui ha cercato di farci vedere", ha commentato Yasin Aktay, consigliere del presidente turco Recep Tayyip Erdogan e amico del giornalista ucciso. Secondo Aktay, l'operazione condotta dagli agenti sauditi ha rappresentato "uno dei più pericolosi attacchi della storia" alla reputazione della Turchia.

Intanto, gli investigatori turchi hanno in mano un secondo audio dei killer di Khashoggi, registrato circa 15 minuti prima dell'arrivo del reporter al consolato saudita di Istanbul, in cui il commando inviato da Riad "discute di come uccidere" il reporter. Lo sostiene Hurriyet, secondo cui si tratta di un'ulteriore prova che contraddice le conclusioni rese note ieri dal procuratore generale saudita, che ha negato la premeditazione del delitto. Non è chiaro tuttavia come le autorità turche avrebbero ottenuto la presunta registrazione. Nell'audio i membri dello 'squadrone della morte' "rivedono il loro piano, che era stato preparato in precedenza, e si ricordano a vicenda i compiti di ciascuno", scrive il giornale, confermando poi che Ankara avrebbe anche le intercettazioni delle telefonate dei killer con Riad dopo l'omicidio, come già riportato nei giorni scorsi dal New York Times