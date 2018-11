Khashoggi: Riad chiede la pena di morte per cinque persone incriminate

L'Arabia Saudita annuncia l'incriminazione per 11 sospetti nel caso dell'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Per cinque di loro, la Procura chiederà la pena di morte. La Procura saudita ha chiesto alla Turchia la trasmissione di "prove e ogni registrazione audio" collegate all'assassinio di Khashoggi. Secondo la procura, il giornalista è stato ucciso con una dose letale di droga e il suo corpo è stato poi smembrato e portato fuori dal consolato saudita di Istanbul. Il principe ereditario saudita bin Salman non era assolutamente a conoscenza dei piani per l'uccisione di Khashoggi, ha precisato la procura.