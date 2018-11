Khashoggi: Riad, ucciso con droga

(ANSA) - BEIRUT/ISTANBUL, 15 NOV - Jamal Khashoggi è stato avvelenato con una dose letale di droga e il suo corpo è stato poi smembrato e portato fuori dal consolato saudita di Istanbul.

Lo ha detto il procuratore capo di Riad Saud al Mojeb in una dichiarazione alla tv saudita. Il cadavere del giornalista, scrive al Arabiya, "è stato consegnato a un agente di sicurezza turco fuori dalla sede consolare" e Riad ha diramato ad Ankara "un ritratto segnaletico dell'agente turco" che avrebbe ricevuto fuori dal consolato il contenitore con il corpo smembrato.

A ordinare l'uccisione di Jamal Khashoggi è stato il capo del team di Riad inviato a Istanbul per riportarlo in Arabia Saudita. Lo ha detto il procuratore capo di Riad in una dichiarazione alla tv locale.