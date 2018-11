Merkel, bene quote,ma obiettivo è parità

"Le quote erano giuste ma l'obiettivo deve essere la parità". Lo ha detto Angela Merkel, a Berlino, in un passaggio molto applaudito del discorso tenuto ad una manifestazione organizzata per celebrare i cento anni del diritto di voto delle donne. La cancelliera ha sottolineato che bisogna promuovere la parità femminile in tutti i settori: "politica, economia, scienza, ma anche cultura", ha sottolineato.