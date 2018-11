Midterm archiviate, chi vince e chi perde in America

Un voto storico che lascia Donald Trump alle prese con un Congresso spaccato per i prossimi due anni. Le elezioni di metà mandato regalano ai democratici il controllo della Camera, mentre ai repubblicani resta quello del Senato. E incoronano molti vincitori e vinti.

Donald Trump rientra in tutte e due le categorie: ha saputo mantenere il controllo del Senato rafforzando la presa dei repubblicani, ma ha anche perso la House.

VINCITORI

* I DEMOCRATICI E LA LORO DIVERSITÀ - Il partito vince il controllo della Camera dopo otto anni, grazie anche alla 'diversità' dei suoi esponenti, fra i quali il primo apertamente gay eletto governatore Jared Polis e le due donne musulmane elette Rashida Tlaib in Michigan e Ilhamn Omar in Minnesota.

* NANCY PELOSI - La democratica ex speaker della Camera, grazie alla quale Barack Obama ha ottenuto l'approvazione dell'Obamacare, porta a casa un altro importante successo. Il suo prossimo obiettivo è essere nominata ancora Speaker.

* MITCH MCCONNELL - Non è una sorpresa che i repubblicani abbiano mantenuto il Senato, ma che l'abbiano fatto con tanta scioltezza è un successo per McConnell.

* BETO O'ROURKE 2020 - La star democratica è proiettata verso le prossime presidenziali nonostante la sconfitta subita in Texas.

PERDENTI

*BETO O'ROURKE 2018 - La star democratica ha perso contro Ted Cruz. Hanno perso anche i suoi finanziatori, che gli hanno staccato assegni per oltre 70 milioni di dollari.

* LA STRATEGIA SULL'IMMIGRAZIONE DI TRUMP - Gli attacchi agli immigrati e alla carovana del presidente hanno probabilmente aiutato i repubblicani in Senato (dove sono favoriti anche dalla mappa elettorale) ma non hanno avuto successo per la Camera.

* VOTARE CONTRO BRETT KAVANAUGH - I senatori democratici che hanno votato contro la conferma di Kavanaugh alla Corte Suprema sono stati sconfitti.