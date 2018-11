A Marsiglia estratta la sesta vittima dalle macerie, è un uomo

Il corpo di una sesta vittima, un uomo, è stato trovato tra le macerie degli edifici crollati a Marsiglia. Lo ha riferito il procuratore Xavier Tarabeux.

C'è timore in città per la tenuta strutturale degli edifici 61 e 69 della Rue d'Aubagne, che affiancavano le palazzine crollate nei giorni scorsi causando almeno 6 morti secondo un ultimo bilancio provvisorio. Sui due edifici a rischio crollo, scrive il sito internet del quotidiano La Provence, i soccorritori hanno apposto dei sensori per analizzare i movimenti e l'evoluzione delle strutture. Secondo La Provence, se i due edifici dovessero crollare, non causerebbero vittime civili, in quanto la zona è stata completamente evacuata. Nel 2015, l'Ispettore generale, Christian Nicol, pubblicava in rapporto al vetriolo sullo stato del patrimonio immobiliare di Marsiglia. Un'expertise che puntava il dito sulla situazione di 40.000 alloggi, con 100.000 abitanti esposti a rischi per la salute o la sicurezza.