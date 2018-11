Al via l'Election Day in America per il voto di meta' mandato che rinnovera' gran parte del Congresso. Seggi aperti gia' in 37 stati Usa e nel District of Columbia dove si trova la capitale federale Washington. Lunghe le file ai seggi. Prevista un'affluenza record, nonostante il maltempo che imperversa soprattutto sulla costa orientale. Affluenza che potrebbe toccare i livelli da primato della fine degli anni '60.