India: Delhi sotto coltre di smog

New Delhi sotto una coltre di fitto smog che lancia l'allarme inquinamento a ridosso del popolare 'festival dei colori' noto come 'Diwali', riferiscono i media locali fra cui il Times of India. Critico il livello di visibilità che si prevede -secondo gli esperti- peggiori ulteriormente nei prossimi giorni in seguito agli spettacoli pirotecnici previsti per il 'Diwali', il festival hindu più importante del nord dell'India, mentre l'inquinamento dell'aria ha superato di 20 volte il limite raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La corte suprema ha intanto disposto che i fuochi d'artificio previsti per il festival vengano limitati a soltanto due ore al giorno.