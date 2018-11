Gb: sindaco Londra, 10 anni per ridurre violenza giovanile

Ci vorranno "10 anni per realizzare un progresso significativo" contro la violenza giovanile che dilaga a Londra, insanguinando soprattutto le periferie con cadenza quasi quotidiana. Un'intera generazione: ad ammetterlo, in un'intervista concessa per una speciale della Bbc, è il sindaco laburista della capitale britannica, Sadiq Khan.

Aggiornando i dati, l'emittente stima in almeno 110 gli omicidi denunciati e investigati dall'inizio dell'anno nella metropoli: in aumento nella cifra totale, ma concentrati in larga parte nelle aree più marginali della città, con vittime e responsabili giovani o giovanissimi, spesso appartenenti a minoranze e con l'uso frequente di coltelli. Fra gli ultimi casi quello di un 15enne e di un 17enne, accoltellati a morte giovedì e venerdì in due episodi separati a sud e a sud-est di Londra.

Khan ha indicato l'esempio della Scozia, dove la piaga è stata ridimensionata dopo anni d'iniziative sociali oltre che di pubblica sicurezza. "Dobbiamo essere duri sul piano dell'azione di polizia, ma anche fare cose costruttive, investire in centri giovanili, nel lavoro, nelle attività doposcuola", lavorare "con le famiglie e le comunità", usare "tutte le risorse disponibili per affrontare questo orrore", ha rimarcato il primo cittadino.

Mentre la viceministra dell'Interno Victoria Atkins ha difeso il governo conservatore dalle accuse del Labour sui tagli nazionali alla polizia sostenendo che non si tratta solo né principalmente d'un problema "di numero degli agenti".(ANSA).