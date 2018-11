Brasile: il superministro giustizia Moro, 'mi ispiro a Falcone'

Sergio Moro, il magistrato anticorruzione brasiliano che diventerà superministro della Giustizia nel governo di Jair Bolsonaro, ha preso la decisione di entrare in politica ispirandosi alla figura di Giovanni Falcone.

Lo ha rivelato lo stesso Moro al quotidiano Folha de Sao Paulo, che ha pubblicato il contenuto di una lettera da lui inviata all'Associazione dei giudici federali del Brasile (Ajufe), dopo aver accettato l'incarico di gabinetto propostogli da Bolsonaro la settimana scorsa.

"Ricordo come Falcone, un giudice molto migliore di me, che dopo essere riuscito ad eliminare l'impunità di Cosa Nostra, ha deciso di lasciare Palermo per andare a Roma, lasciando la toga per diventare direttore degli Affari Penali al ministero di Giustizia", ha scritto Moro, il magistrato simbolo dell'inchiesta 'Lava Jato', che ha rivelato il più grande scandalo di corruzione della storia brasiliana, coinvolgendo lo stesso l'ex presidente Lula da Silva. "Se ho fortuna, potrò anche io fare qualcosa di importante", come il magistrato siciliano, ha aggiunto Moro.

Il suo ingresso nella squadra di Bolsonaro ha provocato forti critiche da parte di settori che lo hanno sempre accusato di parzialità contro la sinistra.

Le critiche sono state particolarmente accese da parte del Partito dei Lavoratori (Pt), che accusa Moro di aver contribuito ad escludere Lula dalla gara presidenziale, per la quale era considerato il favorito, per poi accettare un incarico nel governo di estrema destra di Bolsonaro. (ANSA).