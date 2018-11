Giappone, miliardi i costi del maltempo

Le conseguenze del maltempo estremo verificatosi nel corso di quest'anno in Giappone - e per certi versi simili agli effetti che l'Italia sta sperimentando in questi giorni - avranno un costo superiore ai 10 miliardi di dollari. Lo ha rivelato uno studio del governo di Tokyo, con l'assistenza di diverse istituzioni finanziarie specializzate.

Del tragico elenco fanno parte il terremoto di Osaka in giugno, le piogge torrenziali di luglio nell'arcipelago occidentale, gli effetti del tifone Jebi in settembre e l'ultimo potente sisma di magnitudo 7 in Hokkaido, sempre in settembre.