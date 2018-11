Le donne della Nord Corea vittime di abusi impuniti

Stupri, aggressioni sessuali e molestie per molte donne nordcoreane sono praticamente vita quotidiana ordinaria': sono commessi con insistenza da funzionari statali, soldati, poliziotti, che restano impuniti.

Un mondo di vessazioni a fronte di poche notizie di denuncia o di punizioni, frenate dai timori di ritorsioni e dalla mancanza di risposte efficaci, una sorta di "omertà" sociale: lo denuncia un rapporto di Human Rights Watch (Hrw), presentato a Seul.

"Contatto sessuale subito e violenza sono così comuni in Corea del Nord che è stato accettato come parte della vita di tutti i giorni", si legge in un passaggio. La violenza sessuale è un "segreto palese, senza conseguenze e ampiamente tollerato", ha dichiarato Kenneth Roth di Hrw, secondo cui "le donne nordcoreane direbbero volentieri 'Me Too' se pensassero di avere qualche possibilità di ottenere giustizia, ma le loro voci sono messe a tacere dalla dittatura di Kim Jong-un". L'Ong ha compilato il rapporto su 106 interviste a nordcoreani espatriati.