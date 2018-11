Trump,fino a 15 mila militari al confine

Il numero dei militari Usa schierati al confine col Messico potrebbe aumentare fino a 15 mila: lo ha detto il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, spiegando come la decisione e' mirata a fermare l'eventuale tentativo di ingresso negli Usa della carovana di migranti in arrivo. Carovana che al momento e' in marcia ad oltre 1.600 chilometri dal confine Usa-Messico.