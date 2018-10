Migranti, Austria non firmerà patto Onu

Il governo austriaco non firmerà il patto Onu sui migranti a causa di timori sulla propria sovranità in materia di immigrazione e di un possibile annacquamento della distinzione tra immigrazione legale e illegale: lo riporta l'agenzia di stampa austriaca Apa citando il cancelliere Sebastian Kurz e il vice cancelliere Heinz-Christian Strache.

Il Global Compact sulle migrazioni, che non è legalmente vincolante, è stato finalizzato in luglio e dovrà essere approvato formalmente l'11-12 dicembre a Marrakech, ma Kurz e Strache hanno detto che l'Austria non firmerà il documento e non manderà un rappresentante in Marocco. "Ci sono alcuni punti che noi vediamo in modo critico e dove temiamo un pericolo per la nostra sovranità nazionale", ha detto Kurz. "Alcuni dei contenuti (del documento, ndr) sono diametralmente opposti alla nostra posizione", ha aggiunto Strache commentando che la "migrazione non è e non può essere un diritto umano": "Non è possibile che qualcuno riceva il diritto di migrazione a causa del clima e della povertà".