Licenziato il direttore tecnico Lion Air

Il direttore tecnico della compagnia aerea indonesiana Lion Air ed il suo personale sono stati licenziati su ordine del ministro dei Trasporti del Paese, Budi Karya Sumadi, per avere dato il via libera al volo JT 610 caduto in mare lunedì mattina con 189 persone a bordo poco dopo il decollo da Giacarta.

Il ministro ha detto che la Lion Air sarà soggetta ad una ispezione ministeriale e tutte le operazioni delle compagnie a basso costo del Paese saranno esaminate. Gli altri aerei Boeing 737 MAX 8 della società sono già stati controllati.

Intanto, la Tv indonesiana ha trasmesso un video che mostra l'imbarco dei passeggeri del volo JT 610 ripreso da uno dei passeggeri stessi, Paul Ferdinand Ayorbaba, e inviato a sua moglie poco prima della partenza.