Kechiche accusato aggressione sessuale

La procura francese ha aperto un'inchiesta preliminare per aggressione sessuale nei confronti di Abdellatif Kechiche, il regista franco-tunisinno Palma d'Oro con la Vie d'Adèle al Festival di Cannes. La denuncia, riferiscono France Tv Info e Bfm-Tv, è stata depositata il 6 ottobre scorso da un'attrice di 29 anni. Secondo Bfm-Tv, la ragazza dichiara di aver cenato con il regista tra il 23 il 24 giugno in un appartamento del 20/o arrondissement di Parigi.

Dopo aver bevuto diversi bicchieri di alcolici, serviti da un amico del regista, aggiunge di non ricordare la fine della serata. Racconta solo di essersi svegliata con ii pantaloni aperti, mentre il regista la palpeggiava. Secca la replica del diretto interessato, che tramite il suo avvocato ha detto di "contestare in modo categorico la fondatezza di queste accuse".