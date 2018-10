Al via il tour di Michelle Obama

Michelle Obama è pronta per l'annunciato tour negli stadi americani per promuovere il libro 'Becoming: An Intimate Conversation'. Ad accompagnarla nel suo viaggio ci saranno celebrity tra le più famose del paese. La prima tappa non poteva che essere Chicago, la sua città natale, e con l'ex first lady il prossimo 13 novembre a moderare il dibattito ci sarà Oprah Winfrey. Durante la presentazione Michelle parlerà sia di esperienze pubbliche che private: dalla sua infanzia nel quartiere South Side di Chicago a come ha coniugato l'essere madre con il suo ruolo alla Casa Bianca.

Nella tappe successive, che la porteranno in diverse citta' degli Stati Uniti, ci saranno anche l'attrice, modella e comica Tracee Ellis Ross, la star di Sex and the City, Sarah Jessica Parker, un'ex dell'amministrazione Obama, Valerie Jarrett, la giornalista Michele Norris.