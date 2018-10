'Visi neri a Halloween', polemica affonda la star tv Kelly

Nbc scarica Megyn Kelly. La anchorwoman star del piccolo schermo, con un passato di successi a Fox, scivola sulle maschere per Halloween e sui 'visi truccati per sembrare neri'. ''Quando ero piccola era Ok se si era mascherati avere il viso dipinto di nero o per i neri averlo dipinto di bianco'', ha detto davanti al pubblico incredulo martedì scorso. Ma ancora più increduli sono risultati i vertici e suoi colleghi di Nbc.



Una valanga di critiche si è subito abbattuta su Kelly, costrngendola a presentare le sue scuse pubbliche mercoledì in diretta: il pubblico ha apprezzato il suo mea culpa e le ha regalato un caloroso applauso. Ma le sue parole non sono state abbastanza per ricucire lo strappo con Nbc per i suoi commenti ritenuti razzisti, e che sono andati a complicare ancora di più un rapporto già difficile.



''Megyn Kelly non torna. La prossima settimana il programma alle 9.00 del mattino sarà ospitato da altri conduttori'' è la stringata nota di Nbc. Kelly perde cosi' il suo show mattutino e - secondo indiscrezioni - ora e' impegnata a trattate la fine del suo contratto con l'emittente. Nbc per strapparla a Fox le ha messo sul piatto 69 milioni di dollari e proprio su quella cifra sono ora impegnati a trattare i legali.



Kelly è salita alle cronache durante la sua carriera a Fox, quando moderò nel 2015 il primo dibattito tv tra i candidati per la nomination repubblicana. Donald Trump si scagliò contro di lei per le domande che giudicò aggressive, riservandole commenti stereotipati e sessisti. A Fox Kelly, con un passato di studi da avvocato, si era affermata per i suoi modi di condurre le interviste: precisi, esatti, aggressivi ma sempre nel rispetto della persona e della legge. Il suo ruolo a Nbc era totalmente diverso: volto del mattino doveva essere più rassicurante e meno pungente, sorridente e meno inquisitoria. Un ruolo che - sulla base degli ascolti - non le si addiceva e che le aveva attirato l'ira dei suoi colleghi. Il suo arrivo a Nbc è stato tumultuoso fin dall'inizio. La scelta di Kelly di circondarsi solo con i suoi 'uomini', provenienti tutti da fuori e assunti ad hoc, le ha subito creato problemi ma finchè c'è stato feeling con i vertici l'anchorwoman ha resistito. Negli ultimi mesi, però, anche con i vertici di Nbc i rapporti si sono logorati, fino ad arrivare allo 'scivolone' dei visi neri che ha segnato la fine della sua avventura.