Obama, carovana è politica del terrore

L'uso in campagna elettorale da parte dei repubblicani della carovana di migranti che si sta muovendo verso il confine fra gli Stati Uniti e il Messico è solo "politica del terrore". Lo afferma l'ex presidente americano Barack Obama, secondo quanto riportano i media americani. I repubblicani "stanno cercando di convincerci ad avere paura di un gruppo di poveri e malnutriti rifugiati che sono ancora a migliaia di chilometri" dal confine americano, spiega Obama usando l'esempio della carovana per mostrare come i repubblicani dicono bugie. Sono "politici che palesemente, ripetutamente e spudoratamente dicono bugie. Si inventano storie".