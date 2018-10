Gaza: nuovi razzi su Israele

Nottata di grande tensione al confine fra Gaza ed Israele. Dalla Striscia, ha riferito il portavoce militare sono stati lanciati verso localita' israeliane oltre 30 razzi. Dieci sono stati intercettati dai sistemi di difesa Iron Dome, mentre gli altri sono caduti in zone aperte. Due sono esplosi all'interno della Striscia. Da parte sua, ha proseguito il portavoce militare, la aviazione militare ha condotto un attacco ''su vasta scala'' nella Striscia e ha colpito ''80 siti terroristici''. In Israele si ha notizia di due feriti (caduti mentre raggiungevano i rifugi) e di alcune persone in stato di choc. Per tutta la nottata decine di migliaia di israeliani sono stati costretti a restare nei rifugi. In mattinata le sirene hanno ripreso a suonare nella cittadina di Sderot, che conta 25 mila abitanti.

Resta incandescente anche oggi la situazione al confine fra Gaza ed Israele. In mattinata il braccio armato della Jihad islamica ha implicitamente rivendicato da Gaza la paternità dei lanci notturni di razzi quando ha avvertito Israele che se gli attacchi dell'aviazione non cesseranno i suoi miliziani sono in grado di colpire "ancora più in profondità". Da parte sua il portavoce militare israeliano ha precisato che fra le decine di obiettivi colpiti la scorsa notte nella Striscia rientra anche uno dei quartier generali dei miliziani di Hamas, un palazzo di 4 piani situato nel rione Daraj a Gaza. Accanto all'edificio, ha aggiunto, ci sono un ospedale, una moschea e due scuole. Gli abitanti, secondo il portavoce, sono stati preavvertiti dell'attacco per evitare vittime civili. Stamane un altro razzo à stato lanciato da Gaza verso la cittadina di Sderot (Neghev). E' stato intercettato in volo dai sistemi di difesa Iron Dome.

La Jihad islamica ha annunciato che è stato raggiunto un accordo per il cessate il fuoco con Israele, a seguito di un intervento dell'Egitto. "Informiamo gli egiziani - ha detto la Jihad, riferita dai media israeliani - che rispetteremo il cessate il fuoco fin quando lo rispetterà Israele". Non ci sono immediati commenti in Israele. L'aviazione dello stato ebraico ha annunciato di aver "colpito questa mattina 8 siti del terrore della Jihad" nella Striscia dopo i cinque razzi lanciati questa mattina, di cui 4 intercettati dall'Iron Dome.