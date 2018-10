Giovane partorisce in strada a Caracas: 'Non aveva danaro per una clinica'

Una giovane venezuelana ha partorito su un marciapiede della centrale Avenida Universidad di Caracas non avendo potuto entrare in una clinica, fra le grida dei passanti che cercavano di aiutarla e le chiedevano di "respirare profondamente".

E' stato il giornalista oppositore Carlos Julio Rojas che ha ottenuto le immagini dell'evento, diffondendole attraverso Twitter, e confermando che è stata la stessa partoriente a dire di non aver potuto essere ammessa in una clinica non disponendo di sufficiente denaro. Poco dopo sul posto, ha infine segnalato Rojas, è giunta una volante della polizia che ha prelevato la giovane e l'ha portata in un centro medico.