++ Terremoto 6.8 al largo Grecia, avvertito in Sicilia ++

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Una scossa di terremoto di magnitudo 6.8 è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sulla costa occidentale del Peloponneso, in Grecia.

Il sisma, registrato alle 00:54 ad una profondità di 10 km, è stato avvertito anche nella provincia di Ragusa. Molte le chiamate di cittadini impauriti, in particolare residenti nei piani alti degli edifici. Al momento non si hanno notizie di danni o feriti. (ANSA).