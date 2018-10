Trump parla con Conte: 'Al 100% d'accordo sugli immigrati'

Telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il premier italiano Giuseppe Conte. Lo annuncia su Twitter il tycoon che precisa i contenuti del colloquio: "L'Italia sta adottando una linea molto dura sulla immigrazione illegale e io sono d'accordo al 100% con le loro posizioni", afferma il presidente americano". "Anche gli Stati Uniti adotteranno una linea molto intransigente verso l'immigrazione illegale", ha aggiunto il presidente americano.

Just spoke with Prime Minister @GiuseppeConteIT of Italy concerning many subjects, including the fact that Italy is now taking a very hard line on illegal immigration...