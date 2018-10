Ordigni indirizzati a Obama e Clinton. Smentita bomba alla Casa Bianca

Nessun pacco sospetto sarebbe stato indirizzato alla Casa Bianca. Lo riportano alcuni media americani citando fonti che smentiscono così le indiscrezioni precedentemente circolate.



Un ordigno è stato rinvenuto nella posta dell'ufficio dell'ex presidente americano, Barack Obama: lo riferisce il Secret Service secondo quanto riporta la Cnn.

Un altro è stato trovato nell'ufficio di Bill e Hillary Clinton. Il congegno esplosivo e' stato individuato in mattinata da un tecnico che monitora la posta per i Clinton, spiegano gli investigatori, aggiungendo che l'ordigno e' simile a quello rinvenuto lunedi' scorso nell'abitazione del miliardario filantropo George Soros, la cui residenza si trova sempre poco fuori dalla citta' di New York. Il congegno sarebbe costituito da un tubo riempito di polvere esplosiva. E' stato fatto detonare dagli artificieri. Nessuna rivendicazione e' giunta alle autorita', come per il caso di Soros.

Gli ordigni inviati a Barack Obama, Hillary Clinton e George Soros dovrebbero essere frutto della stessa mano. Lo afferma il Secret Service che ha avviato un'indagine a tutto campo. Al lavoro anche l'Fbi per identificare i responsabili.

Donald Trump è stato informato degli ordigni potenzialmente esplosivi recapitati all'ex presidente Barack Obama e all'ex first lady Hillary Clinton. Lo riferisce alla Msnbc un alto dirigente dell'amministrazione, sottolineando che la Casa Bianca sta prendendo la situazione "molto seriamente".

La Casa Bianca ha condannato gli atti ''ignobili" contro Barack Obama e Hillary Clinton dopo che sono stati intercettati i due ordigni sospetti indirizzati all'ex presidente e all'ex first lady. "Questi atti di terrore sono vili e chiunque sia responsabile sarà chiamato a risponderne con la massima severità prevista dalla legge", ha dichiarato la portavoce Sarah Sanders. "Il Secret service e altre agenzie delle forze dell'ordine stanno indagando e prenderanno le azioni appropriate per proteggere chiunque sia minacciato da questi codardi", ha aggiunto.