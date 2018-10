Trovata una bomba nella casa dei Clinton

Un ordigno è stato rinvenuto nella casa di Bill e Hillary Clinton nello stato di New York, nella località di Chappagua. Il congegno esplosivo e' stato trovato in mattinata da un tecnico che monitora la posta per i Clinton, spiegano gli investigatori, aggiungendo che l'ordigno e' simile a quello rinvenuto lunedi' scorso nell'abitazione del miliardario filantropo George Soros, la cui residenza si trova sempre poco fuori dalla citta' di New York. Il congegno sarebbe costituito da un tubo riempito di polvere esplosiva. E' stato fatto detonare dagli artificieri. Nessuna rivendicazione e' giunta alle autorita', come per il caso di Soros.