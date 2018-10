A Ny evacuato Time Warner Center per sospetta bomba

Il Time Warner Center di New York, nel cuore di Manhattan a Columbus Circle, e' stato evacuato per la presenza di un sospetto ordigno: lo riporta la Cnn che ha i suoi uffici newyorchesi all'interno del complesso.

Il Time Warner Center di Columbus Circle, a Manhattan, e' un vasto e modernissimo complesso che comprende uffici, negozi, ristoranti e caffetterie, ogni giorno affollatissimo, frequentato anche da moltissimi turisti. Di fronte infatti si trova Central Park, a due passi dalla Fifth Avenue, e a pochi metri si erge anche il grattacielo della Trump International Hotel and Tower.

Anche gli studi della Cnn a New York, che si trovano all'interno del Time Warner Center, sono stati evacuati per la presenza di un sospetto pacco bomba. L'allarme e' andato in diretta tv, con la sirena che ha cominciato a suonare nello studio dove gli anchorman stavano raccontando degli ordigni rinvenuti negli uffici di Hillary Clinton e Barack Obama. Una volta evacuati gli studi della Cnn all'interno del Time Warner Center di Manhattan, le trasmissioni della emittente da New York proseguono in strada, con i due anchorman che continuano ad aggiornare sulla situazione davanti alle transenne poste dagli investigatori per transennare la zona.

Pacco a Cnn aveva ordigno carico e polvere bianca - Nel Time Warner complex, dove ci sono gli uffici della Cnn, è stata trovato un pacco con polvere bianca e un ordigno esplosivo carico: lo ha detto la polizia di New York in una conferenza stampa.

LA DIRETTA CNN

CNN’s @jimsciutto and @PoppyHarlowCNN, who were anchoring when the CNN New York bureau was evacuated, are now safely outside, reporting via cellphone on the law enforcement response due to a suspicious device at the Time Warner Center, where CNN is based https://t.co/BmgkJ2qaIE pic.twitter.com/xLFaJHOC8s — CNN (@CNN) 24 ottobre 2018

Dopo il rinvenimento dell'ordigno al Time Warner Center, la polizia di New York chiede ai residenti nell'area nei pressi di Columbus Circle, sulla 58ma strada fra Columbus e Eight Avenue, di mettersi al riparo immediatamente. Tutti i residenti hanno ricevuto un messaggio di allerta sui telefonini.

Il pacco bomba inviato al Time Warner Center era indirizzato a John Brennan, ex numero uno della Cia spesso ospite negli studi della Cnn come commentatore, e notoriamente critico sulle politiche del presidente Donald Trump. A Brennan, che ha prestato servizio nell'amministrazione Obama, erano stati revocati questa estate i nulla osta di sicurezza da parte del presidente Donald Trump. Una vicenda che suscito' un mare di polemiche con oltre 170 ex alti funzionari dell'amministrazione Usa che in una lettera rimproverarono a Trump la decisione.

Sindaco di Ny: 'Atto di terrore, non ci intimidiranno' - "Un atto di terrore mirato a minare la libertà di stampa, ma non ci intimidiranno e non ci terrorizzeranno": lo ha detto il sindaco di New York Bill de Blasio, a proposito del pacco bomba inviato al Time Warner Center di Manhattan dove si trova la Cnn. "E' tempo di odio e paura - ha aggiunto de Blasio - ma la grande maggioranza di americani e di newyorkesi vuole vivere in pace".