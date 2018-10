Harry e Meghan, arrivati alle isole Fiji

(ANSA) - SYDNEY, 23 OTT - Prosegue da oggi dall'Australia alle Isole Fiji la visita reale del principe Harry e della consorte Meghan, duca e duchessa del Sussex, la prima da quando si sono sposati in maggio. La coppia reale è stata accolta da una folla entusiasta che sventolava centinaia di bandierine, sia dell'Union Jack sia delle Fiji. Tappa successiva nel minuscolo arcipelago di Tonga, tutti paesi della regione che come l'Australia sono membri del Commonwealth e ancora monarchie sotto la corona britannica. Tra gli impegni in Australia, il più importante l'apertura a Sydney degli Invictus Games, l'evento fondato da Harry nel 2014, i giochi paraolimpici per atleti militari rimasti feriti in teatri operativi o per cause di servizio, a cui partecipano 18 paesi fra cui l'Italia. Dopo la tappa a Tonga Harry e Meghan torneranno in Australia per la chiusura sabato prossimo degli Invictus Games e infine tappa in Nuova Zelanda dal 28 al 31 del mese.