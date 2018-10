Autobomba a sud di Mosul, almeno 3 morti

E' di almeno 3 morti e 20 feriti il bilancio di un'attentato dinamitardo compiuto stamani nel nord dell'Iraq, in un'area rimasta a lungo sotto il controllo dell'Isis. Lo riferiscono fonti di polizia e fonti mediche locali. L'esplosione dell'autobomba è avvenuta in una zona affollata di Qayyara, cittadina a sud di Mosul, lungo l'autostrada che collega la ex capitale dell'Isis in Iraq a Baghdad. Altre fonti irachene parlano di sei uccisi, tra cui militari.