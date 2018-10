I migranti scavalcano il muro a Melilla

Circa 200 migranti sub-sahariani hanno scalato l'alta recinzione che separa l'enclave di Melilla dal Marocco, riuscendo a passare in territorio spagnolo. Uno di loro è morto, apparentemente per un attacco cardiaco, e altri tre sono rimasti feriti. Sarebbero stati in trecento, secondo un rappresentante del governo di Madrid, a tentare di attraversare il confine. Quest'anno si è registrato un picco di migranti che cercano di raggiungere la Spagna passando dalle sue due enclave nordafricane di Ceuta e Melilla o attraversando il Mediterraneo su piccole imbarcazioni.