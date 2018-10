Migliaia di migranti verso Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 20 OTT - "Questo Paese non li vuole": così Donald Trump nel corso di un comizio in Arizona si è detto determinato a fermare la carovana di migliaia di immigrati che partita dall'Honduras preme al confine tra Guatemala e Messico per dirigersi verso gli Stati Uniti.

"Ci sono molte persone criminali in quel gruppo", ha aggiunto Trump, usando l'espressione 'bad hombres' usata in campagna elettorale.