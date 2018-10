Canada: da oggi la marijuana è legale

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Alla mezzanotte scorsa (locale), in Canada, nell'isola di Terranova, è stato fatto il primo acquisto legale di cannabis per uso ricreativo, in un centro dove si era formata una coda di centinaia di persone in attesa di fare altrettanto. Lo riferisce Bbc News online, sottolineando che il Canada è così divenuto il secondo Paese al mondo, dopo l'Uruguay, dove il possesso e l'uso di cannabis è legale.

La legge per il consumo ricreativo di marijuana è stata approvata la scorso giugno dal Parlamento canadese.