Colonia, polizia libera la donna presa in ostaggio e arresta uomo

Paura a Colonia. Un uomo ha preso in ostaggio una donna all'interno di una farmacia della stazione centrale ed è stato poi bloccato dalla polizia che è riuscita così a liberare la vittima.

La polizia è intervenuta liberando la donna e arrestando il sequestratore. Non è noto se la donna sia ferita. La polizia non diffonde per ora dettagli sulle generalità del sequestratore.

Transennata la zona, la stazione è stata evacuata e la circolazione ferroviaria è stata interrotta, secondo la tv NTV.

L'uomo avrebbe precedentemente aggredito anche una ragazza di 15 anni, e avrebbe provocato un incendio nel locale. La polizia non ha voluto confermare queste ultime notizie, affermando solo che vi sia del fumo nell'area dove sono intervenuti anche i vigili del fuoco.