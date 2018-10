Migranti:Turchia; tir si ribalta, 19 morti, anche bimbi

E' salito a 19 il bilancio dei morti, tra cui anche bambini, nell'incidente avvenuto a Smirne, in Turchia, quando un camion che trasportava illegalmente migranti si è ribaltato per cause ancora da accertare, in un fiume. Lo riferisce l'agenzia di stampa turca, Anadolu. Undici le persone rimaste ferite. Un video postato sui social media mostra il camion capovolto sulla riva, completamente distrutto, con diversi oggetti personali sparsi nell'area circostante.

Diverse ambulanze sono già state inviate sul luogo dell'incidente. Ignote le nazionalità dei migranti.