Francia: ancora niente annunci, rimpasto diventa un rebus

Rimpasto rebus per la Francia. Contrariamente alle attese, l'annuncio della nuova compagine di governo in seguito alle dimissioni la settimana scorsa del ministro dell'Interno, Gerard Collomb, sta prendendo molto più tempo del previsto. Mentre il Paese resta sospeso ad un annuncio che potrebbe arrivare in ogni momento, le ipotesi sollevate da politici e commentatori in tv sono le più svariate: dalle difficoltà di individuare una personalità all'altezza di ruolo del ministro dell'Interno, al necessario tempo di verifica per accertarsi che i candidati non abbiano problemi con la giustizia o col fisco, fino all'ormai nota (e più personale) avversione di Macron - anche detto il 'Maitre des horloges', 'Padrone del tempo' - di farsi imporre da altri tempi e modalità di azione. Intanto, l'Eliseo annuncia che il rimpasto "si farà senza le dimissioni del primo ministro e del governo". Non viene tuttavia precisato se il rimpasto verrà annunciato questa sera o prossimamente. In teoria, l'idea iniziale era di avere i nuovi ministri in sella entro il consiglio dei ministri di domani. Se questo è l'obiettivo, c'è tempo fino a stasera, domani mattina al massimo.

Intanto manifestazioni sindacali in tutta la Francia per chiedere la "difesa del modello sociale francese". Cortei, promossi da Cgt e Force ouvrière, a Nizza, Marsiglia, Tours, Rennes o Bayonne.

A Parigi manifestazione dal quartiere Montparnasse verso la Porte d'Italie. Intervistata da BFM-TV, la ministra del Lavoro, Muriel Pénicaud, ha ricordato che "il diritto sindacale e il diritto di sciopero è totale in questo Paese ed è un bene che sia cosi". Per lei, le proteste "non sono necessariamente una lotta politica contro il governo". Del resto, ha aggiunto, "non tutti i sindacati chiamano a manifestare".

Brevi episodi di tensione tra polizia e manifestanti all'inizio della protesta di Parigi per "difendere il modello sociale" della Francia. All'inizio del corteo la polizia ha risposto con i gas lacrimogeni al lancio di oggetti e insulti agli agenti da parte di alcuni facinorosi sul Boulevard Raspail. Il corteo pacifico indetto dai sindacati si è dovuto interrompere per circa dieci minuti e ora ha ripreso la marcia, come previsto, verso Place d'Italie, tra bandiere e slogan.