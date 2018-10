Salvini-Le Pen, candidati comuni nell'Ue

"Tra me e Le Pen oggi non è un incontro elettorale, lavoriamo a un programma comune da anni. Ad ogni modo, questo fronte della Libertà punta a un progetto comune e anche a candidati comuni nei ruoli più delicati, ma riconoscendo autonomia dei popoli". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini a un convegno dell'Ugl "Crescita economica e prospettive sociali in un'Europa delle Nazioni", alla presenza di Marine Le Pen.

"Condivido con Le Pen valori, principi, coerenza orgoglio. A fine maggio avremo la rivoluzione del buon senso", ha aggiunto Salvini, riferendosi alle prossime elezioni eruropee.

Le Pen a sua volta ha detto: "L'Ue ha calpestato i valori della solidarietà: ora siamo in un momento storico. A maggio riusciremo ad arrivare a un'Unione che parta da nuovi valori contro la mondializzazione. E' una lotta che portiamo avanti con Matteo Salvini convinti della necessità di un'alternanza in Europa". In un'intervista a Nicola Porro, Le Pen ha dichiarato: "Auspico il ritorno delle nazioni in Europa. Dobbiamo salvare l'Europa dall'Unione europea che è un governo totalitario i cui risultati sono stati zero su tutto".