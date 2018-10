Tajani a Savona, la manovra va cambiata

"Sono ben lieto che il ministro Savona venga al Parlamento europeo, io gli dirò quello che penso cioè che questa manovra va cambiata, che l'Italia è un paese fondamentale per l'Europa e per il mondo e che certe scelte di politica economica danneggiano i cittadini". Così il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani. "Il problema non sono i commissari europei, ma i risparmi dei cittadini italiani, questa è la cosa che mi preoccupa più di ogni altra, i risparmi dei cittadini italiani", ha aggiunto.