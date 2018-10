Migranti:Juncker,presto riforma Dublino

"Al Consiglio di dicembre ci sono delle priorità assolute, parliamo della riforma del sistema di Dublino, della protezione delle frontiere esterne, ma sono sorpreso del fatto che chi reclamava una migliore protezione delle frontiere esterne in passato ora sembra un po' esitante dinanzi a questa soluzione integrale che la Commissione ha proposto all'attenzione del Consiglio". Lo ha detto il presidente della Commis sione europea Jean-Claude Juncker alla Plenaria a Strasburgo.

"Per quanto riguarda l'unione della sicurezza c'è un ampio accordo tra i Paesi membri per le proposte della Commissione - ha aggiunto - e vorrei che entro la fine dell'anno ci fosse un accordo per la riforma del sistema di Dublino, una riforma che non può più attendere. E' necessario avere un accordo sul contenuto esatto per la protezione delle frontiere esterne".