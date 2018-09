Migranti Aquarius sbarcano a Malta

Dopo essere stati trasferiti a bordo di una nave militare maltese in acque internazionali, sono sbarcati a Malta i 58 migranti della nave Aquarius. Lo rende noto il governo maltese. L'Aquarius, gestita dalle ong Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, aveva preso a bordo la maggior parte di queste persone il 23 settembre.

Tutti, rendono noto da La Valletta, saranno trasferiti "nei prossimi giorni" in altri quattro Paesi europei, Francia, Germania, Spagna e Portogallo, in base all'accordo stretto il 25 settembre. "Il governo di Malta ha partecipato a questo sforzo per motivi puramente umanitari e senza pregiudizio per la sua posizione sulle attività Sar, che rimane invariata", si legge in una nota diramata da La Valletta. L'Aquarius, sottolinea Malta, "ha perso il diritto di battere la bandiera che usava e si prevede che proceda verso un porto in Francia per rettificare la sua posizione".