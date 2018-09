In Olanda 7 arresti, preparavano attacco

La polizia olandese ha arrestato sette uomini, sospettati di preparare "un grande attacco terroristico in Olanda".

La procura nazionale all'Aja ha reso noto che i sette uomini sono stati arrestati da agenti armati fra le città di Arnhem e di Weert. L'operazione ha coronato un'indagine durata mesi seguita ad un indizio d'intelligence su un uomo di 34 anni di origini irachene che intendeva preparare un attentato terroristico per fare molte vittime. Secondo la procura, la cellula intendeva attaccare un evento pubblico di grande richiamo con corpetti esplosivi e fucili d'assalto dopo aver fatto detonare un'autobomba in un altro posto. L'indagine continua