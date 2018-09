Usa, cinese arrestato per spionaggio

Un cittadino cinese residente a Chicago, Ji Chaoqun, di 27 anni, è stato arrestato con l'accusa di spionaggio: avrebbe tentato di reclutare ingegneri, addetti a industrie del settore difesa e scienziati per i servizi di intelligence di Pechino. Lo ha fatto sapere la Procura federale precisando che il giovane è accusato di avere agito all'interno degli Stati Uniti come agente di un governo straniero non autorizzato. Secondo l'accusa, stava raccogliendo informazioni su otto potenziali agenti per conto dell'intelligence cinese.