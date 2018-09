Quattro persone, più l'aggressore, sono rimaste ferite nella cittadina di Middleton, nel Wisconsin, dove un uomo armato di pistola haapereto il fuoco in un edificio di uffici. Nessuna sarebbe in pericolo di vita, Anche l'autore della sparatoria è ferito e versa invece in gravi condizioni. Sconosciute al momento le cause dell'episodio.