Pussy Riot, guarigione e ritorno a Mosca

(ANSA) - BERLINO, 18 SET - Il gruppo punk russo di protesta, Pussy Riot, conta di tornare in Russia dopo la guarigione dell'attivista Pjotr Versilov, al momento in cura presso la clinica universitaria berlinese della Charité. Lo ha detto stamattina un'altra attivista del gruppo, Nadeschda Tolokonnikova, aggiungendo che "restare in Russia è una questione d'onore". L'attivista è tornata a parlare anche oggi di "tentato omicidio", circa l'avvelenamento di Versilov. I medici tedeschi stamane hanno dichiarato di presumere che l'attivista russo la scorsa settimana sia stato avvelenato, ma di non poter confermare né escludere l'uso di una sostanza dagli effetti mortali, dal momento che la tossina non è stata identificata.