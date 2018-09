Ruanda: liberata leader opposizione

Il governo del Ruanda ha annunciato di avere approvato il rilascio anticipato della leader dell'opposizione Victoire Ingabire Umuhoza, del musicista Kizito Mihigo e di altri 2.100 detenuti: Mihigo e Ingabire, che guida il partito FDU-Inkingi, avevano già ricevuto la commutazione della pena da parte del presidente del Paese.

Ingabire era stata arrestata nel 2010 e condannata a 15 anni di reclusione per complotto contro il governo e per aver negato il genocidio del 1994. All'epoca, tuttavia, l'organizzazione per la tutela dei diritti umani Human Rights Watch aveva definito le accuse di natura politica legate alla critiche della donna contro il governo in vista delle elezioni presidenziali del 2010.

Anche Mihigo era stato condannato con l'accusa di complotto contro il governo.