Tsipras, finiti memorandum,ora giù tasse

Il premier greco Alexis Tsipras ha tenuto l'atteso discorso sul programma economico del suo esecutivo, il primo dopo la fine dei piani di aiuti internazionali alla Grecia in crisi, annunciando il calo dell'Iva entro il 2021 e della tassa sulla casa entro il 2019.

Contemporaneamente, detto che il governo intende far crescere il salario minimo nel 2019.

Parlando all'annuale Fiera Internazionale di Salonicco, tradizionale appuntamento economico in cui il governo illustra la sua strategia, il primo ministro ha detto, citato dai media greci, che "ora la Grecia è un paese diverso. Un paese, dopo l'uscita dai memorandum, che si regge nuovamente sulle sue gambe, sulle sue forze e può guardare al futuro con fiducia".

Mentre il premier parlava, in città sfilavano migliaia di manifestanti contro l'austerità in diversi cortei (incidenti si sono verificati a quello di protesta contro l'accordo con Skopje sul nuovo nome della Macedonia), controllati da un imponente dispositivo di sicurezza: circa 4.000 agenti.