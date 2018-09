Gb: incendio in scuola elementare Londra, pompieri al lavoro

Circa ottanta vigili del fuoco, con l'ausilio di 12 mezzi anti-incendio, sono al lavoro a Londra, per domare le fiamme divampate in una scuola elementare a Dagenham. Lo riferiscono i servizi di soccorso. I vigili sono stati allertati poco prima delle cinque del mattino. Al momento non si ha notizia di eventuali feriti.