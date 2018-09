Berlino, sia obbligatorio donare organi

Il ministro tedesco della salute, il cristiano-democratico Jens Spahn, ha proposto di invertire la regola relativa alla donazione degli organi: donarli dovrebbe diventare la regola e, non donarli l'eccezione veicolata alla volontà esplicita del richiedente. Si tratterebbe di arrivare ad un "consenso presunto", fa sapere il ministro. "Solo così la donazione può diventare la normalità", ha detto Jens Spahn a Bild.

In Germania le liste di attesa per il trapianto di organi sono molto lunghe perché le donazioni sono assai scarse. "Da molti anni abbiamo provato di tutto per aumentare il numero dei donatori. Ma purtroppo senza successo". Da questa esigenza nasce la proposta del ministro della salute di aprire un dibattito sull'argomento.

Anche la cancelliera Angela Merkel oggi ha fatto sapere - tramite il suo portavoce Steffen Seibert in conferenza stampa - di essere favorevole all'apertura di un dibattito pubblico e in Parlamento sulla questione della donazione degli organi.