Oettinger minaccia penalità all'Italia

"Tutti gli stati dell'Ue si sono assunti l'obbligo di pagare i contributi nei tempi stabiliti.

Tutto il resto sarebbe una violazione dei trattati che comporterebbe penalità": così il commissario Ue al bilancio, Guenther Oettinger a Die Welt, rispondendo sulla minaccia italiana di bloccare l'approvazione del bilancio Ue. "L'Italia ha conquistato il nostro appoggio nell'affrontare la crisi migratoria e le sue conseguenze, posso solo mettere in guardia Roma dal mischiare la questione migratoria con il bilancio Ue".

"Il commissario Oettinger continua ad esternare ogni giorno da quando gli abbiamo detto che non gli diamo i soldi. Non li abbiamo sentiti quando gli abbiamo chiesto una mano sull'immigrazione. L'unica cosa che capisce questa Ue e quando cominci a toglierli i soldi, ha repliocato in diretta facebook da Il Cairo il vicepremier Luigi Di Maio.